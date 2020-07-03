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Путин выразил соболезнования Нурмагомедову в связи со смертью его отца

Путин выразил соболезнования Нурмагомедову в связи со смертью его отца

Президент России Владимир Путин выразил чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову глубокие соболезнования в связи со смертью его отца Абдулманапа Нурмагомедова, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Пескова, президент позвонил бойцу и принес соболезнования.

Тренер Абдулманап Нурмагомедов скончался на 58-м году жизни.

Хабиб Нурмагомедов 22 июня сообщал, что его отец находится в тяжелом состоянии. Тренер перенес коронавирус, но из-за последствий инфекции он находился в реанимации в одной из больниц в Москве. Нурмагомедов-старший перенес инсульт и неделю пробыл в коме.

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По материалам: pnp.ru

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