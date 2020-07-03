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Путина пригласили в Абхазию на открытие памятника героям-авиаторам

Путина пригласили в Абхазию на открытие памятника героям-авиаторам

Президент Абхазии Аслан Бжания рассказал об итогах поездки в Россию. По его словам, в рамках мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, встреча с президентом Владимиром Путиным была короткой.

«Формат встречи не предполагал обсуждения межгосударственных проблем. Скорее всего, будет еще официальная поездка, в рамках которой у меня будет возможность детально обсудить с российским коллегой все вопросы двустороннего сотрудничества. На постоянной связи я нахожусь с Дмитрием Козаком и со всеми руководителями ведомств, которые задействованы в нашей совместной работе. Степень интенсивности этой работы вселяет надежду на то, что у нас не будет неразрешимых проблем», — цитирует Бжания «Апсныпресс».

Президент Абхазии также сообщил, что после парада Победы пригласил Владимира Путина и других присутствующих на торжественных мероприятиях президентов на открытие памятника авиаторам.

«Вы, наверное, знаете эту историю. Наши поисковики установили личность погибшего в январе 1943 года, в Сухумской бухте летчика, защищавшего небо Абхазии — Николая Сикова, ему было всего 22 года. На его счету было уже шесть сбитых самолетов, 30 воздушных боев, более 200 раз он вылетал на боевые задания. Абхазские рыбаки нашли винт самолета, и по номеру на нем было установлено имя пилота. В Сухуме воздвигнут памятник погибшим героям-авиаторам. Аналогичный случай произошел в Ленинградской области, там погиб прославленный сын Абхазии, военный летчик Татико Ласурия, ему в России тоже установлен памятник. На открытие мемориала в Сухуме я пригласил Владимира Путина. Он поблагодарил, сказал, что, если будет возможность, приедет. Мы будем очень рады», — сказал президент Абхазии.

Аслан Бжания пояснил, что повестка дня двустороннего сотрудничества обусловлена Договором между Абхазией и Россией «О союзничестве и стратегическом партнёрстве», подписанном 24 ноября 2014 года.

«Мы считаем, что в этом договоре заложен огромный потенциал двусторонних взаимоотношений, и задача номер один — реализовать их в полной мере. Часть мероприятий, указанных в договоре, уже реализована, но другие мероприятия, расписанные по министерствам и ведомствам, еще предстоит реализовать. Мы будем работать дальше в этом направлении. План работы уже составлен», — заключил Бжания.
# Россия
По материалам: eadaily.com

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