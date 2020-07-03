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Разведка США сегодня представит доклад о подкупе спецслужбами РФ афганских талибов

Разведка США сегодня представит доклад о подкупе спецслужбами РФ афганских талибов
Руководители разведслужб США готовятся в четверг предоставить доклад о том, как Главное управление Генштаба ВС России (ГРУ) тайно предлагало талибам вознаграждение за уничтожение американских военнослужащих в Афганистане. Об этом проинформируют лидеров Конгресса и председателей комитетов по разведке Палаты представителей и Сената.

Об этом пишет "Голос Америки".

Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макэнани также упомянула о человеке, который, по ее словам, в начале этого года принял решение не докладывать президенту США Дональду Трампу об информации, полученной от спецслужб в отношении предполагаемых действий российской разведки. Пресс-секретарь Белого дома заявила, что решение было принято сотрудницей ЦРУ с более чем 30-летним опытом работы в разведке.
"Советник по национальной безопасности согласился с этим решением. Эта сотрудница - отличный работник…. Они приняли решение не информировать президента об этом, это было правильное решение, но в данный момент… оно все еще не подтверждено", - сказала Макэнани.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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