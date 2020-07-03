Рэпер Моргенштерн рассказал о трате 9 миллионов рублей за месяц

Вадим Карасев

Фото: @morgen_shtern

Российский рэпер Моргенштерн (настоящее имя — Алишер Валеев) в эфире шоу «Че Каво» рассказал о трате девяти миллионов рублей за месяц. Запись интервью опубликована на YouTube-канале передачи.

22-летний хип-хоп-артист заявил, что за последний год ему удалось заработать более 80 миллионов рублей. «Мне приходят средства с монетизации на YouTube — это примерно 350 тысяч рублей в месяц. Интеграция в ролики у меня стоит где-то полтора миллиона. В клипы подороже — около пяти миллионов. Около 300-400 тысяч прилетает с продажи мерча», — поделился он.

По словам Моргенштерна, за один концерт он зарабатывает порядка 500 тысяч рублей. Отчисления за треки составляют около четырех миллионов рублей в месяц. Кроме того, рэпер зарабатывает при помощи соцсети Instagram: цена на его сторис начинается от 500 тысяч рублей, стоимость фотопоста варьируется от 600 до 800 тысяч, а видеопост стоит 1,2 миллиона.

Моргенштерн признался, что хоть он и стал долларовым миллионером, он не понимает, на что тратит заработанные деньги. Так, его расходы за май составили 9,4 миллиона рублей, а за первую половину июня — 7,5 миллиона.

В мае Валеев был включен в список самых перспективных жителей страны в возрасте до 30 лет. Рейтинг «З0 до 30» ежегодно составляется журналом Forbes.