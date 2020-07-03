Россия и США обсуждают возможное участие Москвы в "Большой семерке"

Алексей Вольцев

Россия и США обсуждают возможное участие Москвы в саммите G7, сообщил в интервью РБК посол США в России Джон Салливан.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что переносит встречу G7 на сентябрь. Он также рассказал о желании пригласить туда Россию, Индию, Южную Корею и Австралию.





"Мы сейчас прорабатываем детали и обсуждаем с МИД РФ и правительствами других стран-участниц вопрос о наличии приемлемой роли для России на этом саммите", – приводит РИА Новости слова Салливана.

Ранее радио Sputnik сообщило, что Япония выступает за сохранение нынешнего формата G7.