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Россия и США обсуждают возможное участие Москвы в "Большой семерке"

Россия и США обсуждают возможное участие Москвы в "Большой семерке"
Россия и США обсуждают возможное участие Москвы в саммите G7, сообщил в интервью РБК посол США в России Джон Салливан.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что переносит встречу G7 на сентябрь. Он также рассказал о желании пригласить туда Россию, Индию, Южную Корею и Австралию.


"Мы сейчас прорабатываем детали и обсуждаем с МИД РФ и правительствами других стран-участниц вопрос о наличии приемлемой роли для России на этом саммите", – приводит РИА Новости слова Салливана.

Ранее радио Sputnik сообщило, что Япония выступает за сохранение нынешнего формата G7.

# Россия
По материалам: ria.ru

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