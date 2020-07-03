Россия призвала ОБСЕ изучить проявления неонацизма в Чехии

Влада Некрасова

В Чехии в последние годы взят курс на преуменьшение освободительной роли Красной армии и героизацию пособников нацистов. Об этом сегодня, 3 июля, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

«Призываем чешские власти соблюдать международные обязательства, в том числе в сфере борьбы с расизмом и неонацизмом. Уже не удивляемся тому, что руководство Евросоюза замалчивает такие нарушения, как и в случае с рядом других членов ЕС. Призываем ОБСЕ и ее профильные структуры дать принципиальную оценку происходящему в Чехии», — сказал он.

По словам постпреда, в Чехии в последние годы участились случаи проявления неонацизма, взят курс на преуменьшение освободительной роли Красной армии и героизацию пособников нацистов. В качестве примера он привел демонтаж под предлогом реконструкции в 2017 году мемориальной доски, установленной в Праге на Староместской ратуше в честь освобождения города от нацистов войсками 1-го Украинского фронта. Позже, в августе 2019 года, было официально заявлено об отказе городских властей вернуть доску на ее место. Как отметил Лукашевич, затем началась кампания по очернению личности маршала Советского Союза Ивана Конева, памятник которому в итоге был демонтирован в этом году.

Кроме того дипломат напомнил об актах вандализма в отношении памятника советским воинам у Пражского Градапра, надгробия на могилах советских солдат на Центральном Ольшанском кладбище, мемориала в городе Острава, а также мемориала павшим красноармейцам в городе Брно. По его словам, «ответственность за обе акции взяла на себя одна из наиболее активных организаций чешского неонацистского движения „Национальный и социальный фронт“»

«Вновь подчеркиваем недопустимость любых форм героизации нацистского движения и бывших членов организации „Ваффен-СС“, в том числе путем сооружения им памятников и проведения публичных демонстраций. Перечисленные действия не могут быть оправданы пробелами в законодательстве или якобы абсолютным характером некоторых прав и свобод. Необходимо предотвращать подстрекательство к дискриминации, вражде или насилию, что должно быть запрещено законом. Напоминаем, отсутствие эффективного противодействия подобным практикам несовместимо с обязательствами государств — членов ООН по ее уставу, не говоря уже о соответствующих обязательствах в рамках ОБСЕ», — заявил представитель России.

При этом Лукашевич подчеркнул, что «ненавистнические проявления в Чехии фиксируют и профильные правозащитные структуры ООН, в частности Комитет по ликвидации расовой дискриминации».

«Выражена обеспокоенность ролью средств массовой информации в распространении расистских стереотипов и предрассудков в отношении групп меньшинств, а также мигрантофобии… Перечисленные замечания подтверждают усугубление ситуации в этом государстве — участнике ОБСЕ. Отсутствие должного противодействия со стороны властей Чехии проявлениям неонацизма и воинствующего национализма противоречит также обязательствам в рамках нашей организации», — подчеркнул Лукашевич.

Напомним, между Россией и Чехией неоднокртано вспыхивали дипломатические и иные скандалы. В том числе, Следственный комитет РФ начал уголовное расследование по факту сноса пятника маршалу Ивану Коневу в Праге. В Москве это расценивают как осквернение символов воинской славы России, совершенных публично.