Россия призвала ОБСЕ изучить проявления неонацизма в Чехии
В Чехии в последние годы взят курс на преуменьшение освободительной роли Красной армии и героизацию пособников нацистов. Об этом сегодня, 3 июля, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
По словам постпреда, в Чехии в последние годы участились случаи проявления неонацизма, взят курс на преуменьшение освободительной роли Красной армии и героизацию пособников нацистов. В качестве примера он привел демонтаж под предлогом реконструкции в 2017 году мемориальной доски, установленной в Праге на Староместской ратуше в честь освобождения города от нацистов войсками 1-го Украинского фронта. Позже, в августе 2019 года, было официально заявлено об отказе городских властей вернуть доску на ее место. Как отметил Лукашевич, затем началась кампания по очернению личности маршала Советского Союза Ивана Конева, памятник которому в итоге был демонтирован в этом году.
Кроме того дипломат напомнил об актах вандализма в отношении памятника советским воинам у Пражского Градапра, надгробия на могилах советских солдат на Центральном Ольшанском кладбище, мемориала в городе Острава, а также мемориала павшим красноармейцам в городе Брно. По его словам, «ответственность за обе акции взяла на себя одна из наиболее активных организаций чешского неонацистского движения „Национальный и социальный фронт“»
При этом Лукашевич подчеркнул, что «ненавистнические проявления в Чехии фиксируют и профильные правозащитные структуры ООН, в частности Комитет по ликвидации расовой дискриминации».
Напомним, между Россией и Чехией неоднокртано вспыхивали дипломатические и иные скандалы. В том числе, Следственный комитет РФ начал уголовное расследование по факту сноса пятника маршалу Ивану Коневу в Праге. В Москве это расценивают как осквернение символов воинской славы России, совершенных публично.