Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Россиянам усложнят покупку оружия

Россиянам усложнят покупку оружияФото: Мария Девахина / РИА Новости

Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, предпринимательству и инновационному развитию разработал законопроект о введении с 1 января 2021 года утилизационного сбора на оружие, которое продается российским гражданам. Об этом со ссылкой на копию документа пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Размер сбора предполагается сделать фиксированным. Он составит 3 тысячи рублей для пневматического и 10 тысяч рублей для гладкоствольного и нарезного огнестрельного оружия.

Эксперты ожидают, что инициатива усложнит покупку оружия для россиян, так как российские производители и иностранные поставщики переложат свои расходы на покупателей.

Источник в крупной госкомпании, курирующей производство оружия, указал, что такие меры обязательно приведут к снижению объемов рынка, который и так падает из-за сокращения числа владельцев оружия.

Главный редактор оружейного журнала «Калашников» Михаил Дегтярев оценивает рост стоимости оружия иностранного производства в 35-50 процентов. В свою очередь зампредседателя комитета по переработке отходов и вторичным ресурсам «Деловой России» Наталья Беляева усомнилась, что средства полученные таким образом, послужат созданию инфраструктуры для утилизации. Скорее всего, считает она, его направят на поддержку российских компаний.

К этому выводу приводит и то, что автором законопроекта стал глава Удмуртии Александр Бречалов. В республике находится завод крупнейшего российского производителя боевого автоматического и снайперского оружия, концерна «Калашников».

Предполагается, что в год от производителей и импортеров оружия можно будет получить 2,4 миллиарда рублей. Из них в бюджет пойдут 1,4 миллиарда, а оставшееся будут перечислять на утилизацию.

Тем не менее, как подтвердили в Минфине, неналоговые платежи, в том числе сборы, не предполагают целевого использования, то есть потратить их можно на что угодно. Таким образом, в частности, поступают с утилизационным сбором на транспорт, после которого его стоимость выросла, но инфраструктура для переработки не была создана.

Ранее стало известно, что правительство решило вернуть налог на добавленную стоимость (НДС) на продажу программного обеспечения. Участники рынка предположили, что такие действия приведут к росту цен на зарубежное ПО более чем на 16 процентов, российским же компаниям они фактически обнулят все меры поддержки.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

"Мы так не договаривались": Нюша раскрыла, почему долгое время не могла простить Егора Крида
"Мы так не договаривались": Нюша раскрыла, почему долгое время не
Любителям апокалиптических фильмов легче пережить пандемию COVID-19
Любителям апокалиптических фильмов легче пережить пандемию COVID-19
Cуда для «Северного потока — 2» взяли прямой курс на Калининград
Cуда для «Северного потока — 2» взяли прямой курс на Калининград
Lamborghini известного блогера попал в аварию в Санкт-Петербурге
Lamborghini известного блогера попал в аварию в Санкт-Петербурге
В Минздраве назвали срок возвращения к полноценной жизни после пандемии
В Минздраве назвали срок возвращения к полноценной жизни после
Избивший российских пограничников браконьер из Северной Кореи сел в тюрьму
Избивший российских пограничников браконьер из Северной Кореи сел в
Как почистить пуховик – в химчистке или стиральной машине
Как почистить пуховик – в химчистке или стиральной машине
Россиянам усложнят покупку оружия
Россиянам усложнят покупку оружия
Девушка скрыла от матери свои заработки и нашла поддержку в сети
Девушка скрыла от матери свои заработки и нашла поддержку в сети
Додон сделает "все возможное" для досрочных парламентских выборов
Додон сделает "все возможное" для досрочных парламентских выборов
Почему конгрессмены США топчут государственные институты Грузии — интервью
Почему конгрессмены США топчут государственные институты Грузии —
Стало известно об «антирусской паранойе» в Европе
Стало известно об «антирусской паранойе» в Европе

Топ на сегодня

"Ну вот и все": жена Парфенова намекнула на их отъезд из России
"Ну вот и все": жена Парфенова намекнула на их отъезд из России
В Крыму поправки к Конституции поддержали более 1,1 миллиона избирателей
В Крыму поправки к Конституции поддержали более 1,1 миллиона
Первая рабочая вакцина от коронавируса может появиться через несколько месяцев, – ВОЗ
Первая рабочая вакцина от коронавируса может появиться через
Екатерина Варнава, Любовь Толкалина, Ингеборга Дапкунайте и другие на премьере аудиоспектакля в Москве
Екатерина Варнава, Любовь Толкалина, Ингеборга Дапкунайте и другие на
В Москве скончались 34 пациента с коронавирусом
В Москве скончались 34 пациента с коронавирусом

Еще по теме

В полиции рассказали, сколько граждан Украины имеет огнестрельное оружие
Подпольную мастерскую по изготовлению оружия раскрыли в Москве
«Калашников» предложил разрешить россиянам владеть 10 «стволами»
В Госдуме одобрили введение туристического сбора