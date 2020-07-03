Россияне назвали комфортный уровень семейного дохода

Вадим Карасев

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Российской семье из трех человек, в которой двое работают, нужно в среднем 85,7 тысяч рублей в месяц для комфортной жизни. Это на 7,7 тысячи рублей больше, чем годом ранее. Такие данные приводятся в исследовании холдинга «Ромир», сообщает принадлежащий Григорию Березкину РБК.

Семейный бюджет от 60 до 90 тысяч рублей и более 120 тысяч устроил бы 22 процентов опрошенных, 21 процент респондентов назвали желаемый доход 90-120 тысяч рублей. Еще 18 процентов считают достаточным 45-60 тысяч рублей, а 4 процента — 20-30 тысяч рублей. На менее чем 20 тысяч рублей в месяц оказались готовы комфортно прожить 2 процента респондентов.

Опрос показал, что средний реальный доход составил 86,8 тысяч рублей, а желаемый — 85,7 тысяч. При этом мужчины назвали комфортный бюджет в 88,4 тысяч рублей рублей, а женщины — 83,6 тысяч. Самые большие запросы оказались у жителей Северо-Западного федерального округа (100,8 тысяч рублей).

В опросе приняли участие 1,5 тысяч россиян старше 18 лет, проживающие во всех типах населенных пунктов всех федеральных округов страны.

В мае россияне назвали сумму, которая необходима им на случай финансовых трудностей. По подсчетам аналитиков Сбербанка, в среднем это 350 тысяч рублей, однако сумма разнится в зависимости от региона. Больше всего денег нужно жителям Санкт-Петербурга (582 тысячи рублей) и Москвы (521,5 тысячи рублей).