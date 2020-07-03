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Россияне отказались тратить деньги

Россияне отказались тратить деньгиФото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Россияне не спешат тратить деньги после снятия карантинных ограничений из-за неопределенности на рынке труда. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Центробанка.

Аналитики проанализировали финансовые потоки в разных отраслях и не заметили увеличения спроса в конце июня. Оживление экономической активности наблюдается лишь в отдельных секторах, таких как розничная торговля, производство табака и напитков. В основном же люди отказались тратить свои сбережения.

Треть домохозяйств (32 процента) заявили об ухудшении материального положения, рост расходов заметили 47 процентов граждан. Материальное положение большинства опрошенных (64 процентов) не изменилось, о падении зарплат рассказали 27 процентов респондентов.

Эксперты отметили, что частично сокращение доходов россиян компенсировали государственные меры поддержки семьям с детьми. Однако пособия позволят лишь локально сгладить влияние кризиса, но не вернут докризисный уровень материального положения.

По распоряжению президента страны Владимира Путина россиянам начали выплачивать с 1 июня по 10 тысяч рублей на детей до 16 лет. Минфин выделил на эти цели 197,2 миллиарда рублей. 23 июня Путин подписал указ о второй единовременной выплате на ту же сумму в рамках поддержки граждан в условиях кризиса и пандемии коронавируса.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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