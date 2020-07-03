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Россияне отпраздновали результаты голосования стихийными автопробегами

Россияне отпраздновали результаты голосования стихийными автопробегами

В городах России прошли стихийные автопробеги сразу после завершения всероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Участниками стали несколько десятков молодых людей в Москве, Владимире и Тюмени.

Жители столицы с российскими флагами собрались на парковке МГУ, они слушали и пели патриотические песни. В Тюмени автопробег начался от торгового центра "Вояж", а завершился на парковке строительного института. Во Владимире автопробег организовали по главным улицам города.

"Мы все сегодня собрались спонтанно, перебросились парой фраз в чате и выехали, взяли флаги, во время автопробега к нам присоединялись другие автомобили. Все сегодня понимают, что в нашей стране происходят важные события, мы переходим на новый этап развития нашего государства, новые стандарты нашей жизни. Мы этому рады!" - рассказали молодые люди.










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По материалам: uposters.ru

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