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Ростехнадзор приостановил работу шести объектов НТЭК «Норникеля»

Ростехнадзор приостановил работу шести объектов НТЭК «Норникеля»

Енисейское управление Ростехнадзора выявило грубые нарушения требований промышленной безопасности в ходе внеплановой проверки Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК), входящей в группу «Норникель», говорится в сообщении ведомства. Об этом сообщает в пятницу ТАСС.

Проверку проводили в период с 23 по 30 июня. Ведомство выявило, что в нормативных технических документах не был определён порядок и периодичность проведения работ по зачистке резервуаров для хранения дизельного топлива. Кроме того, не установлено систематическое наблюдение за осадкой основания каждого резервуара в резервуарных парках складов и топливных хозяйствах НТЭК.

Согласно данным Ростехнадзора, компания допускала эксплуатацию резервуаров хранилища аварийного дизтоплива со значительной просадкой основания обвалования, фундаментных опор пожарных водоводов и обширной коррозией бетона. Резервуарный парк предприятия не был оснащён средствами автоматического контроля и обнаружения утечек нефтепродуктов.

В связи с этим 2 июля в отношении НТЭК «оформлен протокол о временном запрете деятельности, выражающемся в запрете на эксплуатацию технических устройств и сооружений в течение 90 суток на 6 ОПО НТЭК».

Итоги проверки будут обсуждаться в пятницу на совещании с руководством компании и «Норникеля».

В конце мая на территории ТЭЦ-3 «Норильско-Таймырской энергетической компании», которая входит в структуру «Норникеля», произошло ЧП с разливом дизельного топлива. Около 20 тысяч кубометров горючего попало в окружающую среду, в том числе в водоёмы, после чего 3 июня в Норильске был введён режим чрезвычайной ситуации федерального масштаба.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в России, согласно рейтингу журнала Forbes, компания «Норникель» потратила больше всего денег на оплату премий топ-менеджерам. Всего на выплату вознаграждений 23 сотрудникам пошло 6,8 млрд рублей, второе место досталось Сбербанку: 4,4 млрд рублей для 18 человек, третье — у Газпрома: 4,3 млрд рублей для 17 человек.

# Происшествия / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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