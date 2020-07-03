С-500 «Прометей» сможет уничтожить гиперзвуковое оружие в космосе — ВКС
Зенитный ракетный комплекс С-500 «Прометей», который разрабатывается акционерным обществом «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», будет способен уничтожать низкоорбитальные спутники и космические средства поражения. Об этом в интервью «Красной звезде» рассказал главный командующий ВКС Сергей Суровикин.
Он отметил, что по своим тактико-техническим характеристикам С-500 можно отнести к первому поколению систем противокосмической обороны.
Суровикин также добавил, что заложенные в ЗРС С-500 характеристики позволяют уничтожать помимо аэродинамических и баллистических целей гиперзвуковое оружие всех модификаций, в том числе в ближнем космосе.
С-500 «Прометей» относится к новому поколению ЗРС «земля — воздух». Она представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом ПРО.