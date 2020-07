Самый популярный блогер мира высмеял «Руки-базуки»

Вадим Карасев

Кадр: PewDiePie / YouTube

Самый популярный в мире видеоблогер Феликс Чельберг, известный как PewDiePie, высмеял россиянина Кирилла Терешина, известного как Руки-базуки. Чельберг опубликовал на YouTube видео, в котором пошутил над бицепсами Терешина, увеличенными с помощью инъекций.

В ролике PewDiePie критиковал неудачные, с его точки зрения, краудфандинговые проекты. Он увидел сообщение о «российском бодибилдере», в котором говорилось, что Терешин сперва увеличил бицепсы, а теперь собирает деньги на операцию по уменьшению рук в Великобритании. Взглянув на снимки россиянина, PewDiePie сказал: «Мне кажется, он отлично выглядит. Похож на персонажа по имени Эбби из игры The Last of Us».

«Так вот как у нее получилось. Вот как она получила такие мыщцы. Теперь все понятно. Я ничего не говорю, это и правда выглядит естественно. О чем тут еще говорить», — иронично заметил Чельберг.

Терешин прославился после участия в телеэфирах, где демонстрировал объемные бицепсы. Этого эффекта он добился с помощью инъекций синтола. Он неоднократно заявлял о желании избавиться от «рук-базук». В конце 2019 года Терешину провели операцию — удалили часть опасных веществ из мыщц одной из рук.

В октябре 2019 года британские пользователи отреагировали на бой Рук-базук с видеоблогером Олегом Монголом. Многие высмеяли бицепсы Терешина. Некоторые были недовольны тем, что его назвали бодибилдером, посчитав это оскорблением других спортсменов, не использовавших синтол.