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Самый посещаемый музей Турции может стать мечетью

Самый посещаемый музей Турции может стать мечетью

В Турции хотят изменить статус собора Святой Софии с музейного на мечеть.  Как это «превращение» может отразиться на экскурсиях в самый популярный музей страны, читайте в нашем материале.


ПОЧЕМУ ВОЗНИК ВОПРОС О СМЕНЕ СТАТУСА МУЗЕЯ

Как сообщают турецкие СМИ, суры Корана могут снова зазвучать под сводами собора уже 15 июля, в очередную годовщину неудачной попытки госпереворота в Турции, которая была предпринята 4 года назад.

Дискуссия вокруг будущего собора Святой Софии в Стамбуле возобновилась в конце мая этого года: в очередную годовщину падения Константинополя в храме состоялось чтение Корана.  Спустя неделю президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил изучить возможность превращения Софии в мечеть.  По замыслу главы государства, собор Святой Софии должен остаться открытым для туристов, даже если объект снова станет мечетью. По такому принципу сегодня функционирует Голубая мечеть на площади Султанахмет в Стамбуле.

На этой волне одна из групп активистов, которая выступает за религиозный статус собора, вновь обратилась с иском в Государственный совет (в первый раз это произошло еще в 2005 году). Рассмотрение иска состоялось 2 июля: по сообщениям СМИ, оно заняло всего 17 минут. Решение Госсовета станет известно в течение ближайших 15 дней.

По информации Министерства культуры и туризма Турции, собор Святой Софии стал самым посещаемым музеем страны в 2019 году: его посетило более 3,7 млн человек.


ЧТО ИЗМЕНИТСЯ ДЛЯ ТУРИСТОВ

По оценке турецких экспертов, при возвращении Святой Софии религиозного статуса снова станет актуален вопрос по христианским фрескам и мозаике. Для религиозных служб по исламским традициям такие изображения надо закрывать. Вряд ли турецкие власти пойдут по пути Османской империи и заново закрасят фрески. Скорее всего, найдется какой-то более технологический вариант, который позволит скрывать христианские лики во время чтения Корана.

Одним из возможных неудобств для туристов может стать сокращение времени работы популярного объекта показа: во время значимых религиозных праздников музей будет закрываться для экскурсантов, станут короче часы работы в будние дни.

 В этом случае самостоятельных туристов ждут более длинные очереди на посещение. В меньшей степени, это коснется организованных экскурсионных групп, которые, как как правило, в приоритете и проходят в более быстром режиме, например, по единому билету с QR-кодом. Именно по такому принципу посещали самые популярные достопримечательности россияне, которые приезжали в Стамбул в рамках экскурсионных программ, организованных туроператором «Интурист».

Софийский собор - памятник византийского зодчества. Он возводился в 532-537 годах по указанию императора Юстиниана, который решил увековечить славу Константинополя. Император мечтал, чтобы храм не имел равных в мире, так что первоначально планировалось сделать в нем полы из золотых слитков.

По преданию именно в этом храме приняла крещение и княгиня Ольга - первая правительница Руси, проповедовавшая христианство среди своих подданных.

После падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть. В 1935 году, согласно декрету правительства Турции, собор стал музеем, а с фресок и мозаик были счищены скрывавшие их слои штукатурки. В 1985 году собор был включен в состав памятников всемирного наследия ЮНЕСКО.

# Интересное
По материалам: atorus.ru

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