Сенатор предложила перенести День Конституции на 1 июля и сделать его выходным
Сегодня, 22:42 Вадим Карасев
Возглавляющая социальный комитет Совфеда Инна Святенко считает, что День Конституции, празднуемый 12 декабря, можно перенести на 1 июля и сделать его выходным нерабочим днем.
РИА Новости цитирует Святенко:
Однако можно рассмотреть вариант переноса этого дня на 1 июля и, как раньше, сделать этот день выходным, считает сенатор.
До 2005 года 12 декабря был нерабочим праздничным днем. После принятой поправки в конце декабря 2004 года День Конституции стал рабочим днем, а в июле 2005 года был причислен к памятным датам.Читайте также: Президент подписал указ о внесении поправок в российскую Конституцию
По материалам: u-f.ru