Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Сенатор предложила перенести День Конституции на 1 июля и сделать его выходным

Сенатор предложила перенести День Конституции на 1 июля и сделать его выходным

Сенатор предложила перенести День Конституции на 1 июля и сделать его выходным

Возглавляющая социальный комитет Совфеда Инна Святенко считает, что День Конституции, празднуемый 12 декабря, можно перенести на 1 июля и сделать его выходным нерабочим днем.

РИА Новости цитирует Святенко:

Однако можно рассмотреть вариант переноса этого дня на 1 июля и, как раньше, сделать этот день выходным, считает сенатор.

До 2005 года 12 декабря был нерабочим праздничным днем. После принятой поправки в конце декабря 2004 года День Конституции стал рабочим днем, а в июле 2005 года был причислен к памятным датам.

Читайте также: Президент подписал указ о внесении поправок в российскую Конституцию
# Общество / Главные новости
По материалам: u-f.ru

Последние новости

«Газпром» выбрал поставщиков труб на 95,5 миллиарда рублей
«Газпром» выбрал поставщиков труб на 95,5 миллиарда рублей
Хазанов опроверг сообщения о госпитализации
Хазанов опроверг сообщения о госпитализации
Глава Липецкой области уволил матерившегося чиновника
Глава Липецкой области уволил матерившегося чиновника
В Госдуме прокомментировали заявление Госдепа о вооружении
В Госдуме прокомментировали заявление Госдепа о вооружении
Аналитики Bloomberg указали на превосходящие прогнозы масштабы кризиса в Европе
Аналитики Bloomberg указали на превосходящие прогнозы масштабы
Статую Русалочки в Копенгагене посчитали расистской
Статую Русалочки в Копенгагене посчитали расистской
Курс рубля обновил минимумы с весны
Курс рубля обновил минимумы с весны
Львовские власти заявили о заполненности больниц на 95 процентов
Львовские власти заявили о заполненности больниц на 95 процентов
Князь Монако Альбер II и княгиня Шарлен выпустили официальные портреты в честь девятой годовщины свадьбы
Князь Монако Альбер II и княгиня Шарлен выпустили официальные
Василий Рыбин посвятил песню своей девушке: "Эта великолепная девушка всегда в меня верила"
Василий Рыбин посвятил песню своей девушке: "Эта великолепная девушка
Пентагон утверждает, что талибы продолжают сотрудничество с «Аль-Каидой»
Пентагон утверждает, что талибы продолжают сотрудничество
Доступный интернет: зачем нужен проект и почему его решили продлить?
Доступный интернет: зачем нужен проект и почему его решили продлить?

Топ на сегодня

В Москве скончались 34 пациента с коронавирусом
В Москве скончались 34 пациента с коронавирусом
Помогавшим в борьбе с COVID-19 выпускникам-медикам дадут льготы
Помогавшим в борьбе с COVID-19 выпускникам-медикам дадут льготы
В Росси представили прогноз по второй волне коронавируса
В Росси представили прогноз по второй волне коронавируса
Росстат заявил о снижении темпа роста цены на бензин
Росстат заявил о снижении темпа роста цены на бензин
Малайзия формирует свое мнение о крушении МН17 — Захарова о новой книге
Малайзия формирует свое мнение о крушении МН17 — Захарова о новой

Еще по теме

В РФ отмечается день Конституции
12 декабря 2017 года - выходной или рабочий день в России?
День Конституции в России 2017 – выходной или рабочий день?
День Конституции России: когда отмечают, является ли выходным