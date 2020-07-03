Сенатор предложила перенести День Конституции на 1 июля и сделать его выходным

Вадим Карасев

Возглавляющая социальный комитет Совфеда Инна Святенко считает, что День Конституции, празднуемый 12 декабря, можно перенести на 1 июля и сделать его выходным нерабочим днем.

РИА Новости цитирует Святенко:

Однако можно рассмотреть вариант переноса этого дня на 1 июля и, как раньше, сделать этот день выходным, считает сенатор.

До 2005 года 12 декабря был нерабочим праздничным днем. После принятой поправки в конце декабря 2004 года День Конституции стал рабочим днем, а в июле 2005 года был причислен к памятным датам.

Читайте также: Президент подписал указ о внесении поправок в российскую Конституцию