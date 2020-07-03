Сергей Кравцов оценил готовность школ к проведению ЕГЭ

Влада Некрасова

В первый день старта единого государственного экзамена министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов посетил пункты проведения экзаменов в Белокурихинской средней общеобразовательной школе № 1 (Алтайский край) и Республиканской гимназии им. В.К. Плакаса в г. Горно-Алтайске (Республика Алтай), сообщает пресс-служба Министерства просвещения Российской Федерации.

Экзаменационная кампания началась во всех регионах страны. 3 июля проходят экзамены по географии, литературе, информатике и ИКТ.

Глава Минпросвещения России оценил готовность школ к проведению ЕГЭ. В этом году особое внимание уделено не только техническим вопросам, но и обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности в пунктах проведения экзаменов: обязательному использованию всеми организаторами средств индивидуальной защиты, достаточному количеству дезинфицирующих средств, масок и перчаток для сотрудников, организации безопасного входа и выхода для школьников, соблюдению безопасной дистанции при рассадке в классе.

«Вчера прошла полная дезинфекция всех пунктов проведения экзаменов. На сегодняшний день пункты готовы, это подтверждают специалисты Роспотребнадзора. Надеюсь, что экзамен состоится в соответствии с порядком, подтвержденным Министерством просвещения и Рособрнадзором», – сказал Сергей Кравцов.

Министр положительно оценил готовность Республики Алтай к проведению Единого государственного экзамена.

«Мы не сравниваем регионы по результатам ЕГЭ, мы оцениваем, насколько субъект соответствует всем тем требованиям, которые предъявляются, чтобы экзамен был максимально объективным, честным и прозрачным. По итогам прошлого года Республика Алтай была одним из лучших регионов по этим оценкам», – отметил он.

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин рассказал, что всего в регионе подготовлено 14 пунктов проведения ЕГЭ, в которых размещено 114 аудиторий.

«Мы обеспечили максимально безопасные условия с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. Все пункты проведения экзаменов обеспечены средствами индивидуальной защиты, дезинфицирующими средствами и бесконтактными термометрами, аудитории оснащены оборудованием для обеззараживания воздуха», – информировал он.

В этом году участие в проведении ЕГЭ в качестве наблюдателей принимают студенты педагогических вузов. Наблюдение проходит на разных площадках: в пунктах проведения экзаменов или специальных центрах для онлайн-мониторинга. Для многих студентов участие в качестве общественного или онлайн-наблюдателя является составляющей учебной практики.

В этом году в Алтайском крае ЕГЭ сдают 9949 человек, из них 9049 – одиннадцатиклассники. В Республике Алтай зарегистрировано 1403 участника ЕГЭ и задействовано 114 аудиторий, все они оснащены видеонаблюдением в режиме онлайн.

Всего экзамены сдадут 714 тысяч участников, в том числе 620 тысяч выпускников этого года.

Задействовано 5728 пунктов проведения ЕГЭ, 12 тысяч медицинских работников будут проводить бесконтактную термометрию и определять, допускать выпускника до сдачи экзамена или нет, если у него повышена температура. Перед каждым экзаменом будет проводиться уборка аудиторий с дезинфицирующими средствами, на входе установлены дозаторы с антисептиками, помещения будут проветриваться.

Также будет привлечено более 2 тысяч федеральных онлайн-наблюдателей. Будет функционировать 37 ситуационных центров. В этом году за проведением экзамена в аудитории будет следить также искусственный интеллект.