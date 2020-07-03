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Шарлиз Терон в новом трейлере фильма "Бессмертная гвардия"

Шарлиз Терон в новом трейлере фильма "Бессмертная гвардия"

Несколько часов назад в сети появился новый трейлер фильма режиссера Джины Принс-Байтвуд "Бессмертная гвардия" (The Old Guard) с Шарлиз Терон в главной роли.


Фильм, снятый в жанре фэнтезийного боевика, рассказывает о группе воинов из разных эпох, которые на протяжении многих веков сражаются со злом, спасая от него человечество. В основу его сюжета лег одноименный комикс американского сценариста Грега Руки, выпущенный в 2017 году.

С первого момента, как я прочитала комикс Грега Руки, я поняла, что есть огромный потенциал, чтобы сделать его действительно очень актуальным и поднять некоторые реальные вопросы о человечестве. Достаточно ли того, что мы делаем? Действительно ли то, что мы делаем, что-то меняет? Делаем ли мы мир лучше или хуже? — рассказывала Шарлиз о фильме в интервью Vanity Fair.Помимо Терон, в картине также снялись Кики Лэйн, Маттиас Шонартс, Чиветель Эджиофор, Гарри Меллинг и другие.Премьера фильма состоится 10 июля.

Шарлиз Терон в фильме "Бессмертная гвардия"
Шарлиз Терон и Кики Лэйн в фильме "Бессмертная гвардия"
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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