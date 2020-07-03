Следователь центрального аппарата СКР задержан за взятку в «особо крупном»

Лидия Мартынова

Сотрудники СКР и ФСБ задержали следователя центрального аппарата СКР за получение взятки. Об этом сегодня, 3 июля, сообщили в пресс-службе СКР.

«Установлено, что следователь получил от обвиняемого по уголовному делу, находившемуся в его производстве, взятки в особо крупном размере за принятие решений, входивших в его должностные полномочия, в пользу взяткодателя», — уточнили в СКР.

Основанием для возбуждения уголовного дела стали материалы, предоставленные ФСБ. Само уголовное дело расследует Главное следственное управление СКР по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взяток в особо крупном размере»).

Следователю уже предъявлено обвинение, в суд подготовлено ходатайство об аресте.