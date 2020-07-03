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СМИ: Boeing останавливает производство легендарного лайнера Boeing 747

СМИ: Boeing останавливает производство легендарного лайнера Boeing 747
Компания Boeing останавливает производство легендарного "горбатого" авиалайнера Boeing 747-8, хотя официально об этом пока не объявлено, сообщает в пятницу агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

"Последний 747-8 выкатят с завода рядом с Сиэтлом примерно через два года - решение, о котором не сообщалось, но его можно вытянуть из незначительных изменений в финансовой отчетности", - пишет агентство.

Последняя версия этого самолета, несмотря на популярность у пассажиров, так и не добилась коммерческого успеха, потому что авиакомпании переключились на модели с двумя двигателями для длинных маршрутов, говорится в материале. Экономический спад на фоне коронавируса теперь усложняет продажу оставшихся машин, отмечает агентство.


A380.

Первый полет Boeing 747 состоялся в 1969 году, с 1970 года он поступил в эксплуатацию. Всего было произведено более 1,5 тысячи самолетов различных модификаций.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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