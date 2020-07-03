СМИ: Джейсон Момоа озвучит главного героя в фильме "Снеговик Фрости"
По информации издания, в проекте будут совмещены элементы игрового кино (действие происходит с живыми актерами) и компьютерной графики.
Как отмечает Variety, Джейсон Момоа станет еще и продюсером вместе с Джеффом Джонсом, Грегом Сильверманом и Джоном Бергом. Сценарий напишет Дэвид Беренбаум, который работал над комедией "Эльф" (2003 год) и "Особняк с привидениями" (2003 год).
"Мы знаем, что Джейсон, наполненный любовью, состраданием и глубокой связью с оханой (в гавайской культуре означает "семья" и "единство".– Прим.ред.), отлично передаст атмосферу Рождества и образ Фрости на экране", – прокомментировал Сильверман.
Остальные подробности, в том числе об актерском составе и дате выхода, пока не раскрывают.
Персонаж, которого озвучит Момоа, впервые появился на экранах в декабре 1969 года в короткометражном мультфильме "Приключения Снеговика Фрости". Герой был создан по мотивам одноименной рождественской песни, написанной в 1950-м году Уолтером Э. Роллинзом и Стивом Нельсоном.