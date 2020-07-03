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СМИ: Джейсон Момоа озвучит главного героя в фильме "Снеговик Фрости"

СМИ: Джейсон Момоа озвучит главного героя в фильме "Снеговик Фрости"
СМИ узнали, американский актер Джейсон Момоа, получивший известность после участия в сериале "Игра престолов" и блокбастере "Аквамен", озвучит главного героя в фильме студии Warner Bros. "Снеговик Фрости" ("Frosty the snowman"), сообщает Variety.

По информации издания, в проекте будут совмещены элементы игрового кино (действие происходит с живыми актерами) и компьютерной графики.

Как отмечает Variety, Джейсон Момоа станет еще и продюсером вместе с Джеффом Джонсом, Грегом Сильверманом и Джоном Бергом. Сценарий напишет Дэвид Беренбаум, который работал над комедией "Эльф" (2003 год) и "Особняк с привидениями" (2003 год).


"Мы знаем, что Джейсон, наполненный любовью, состраданием и глубокой связью с оханой (в гавайской культуре означает "семья" и "единство".– Прим.ред.), отлично передаст атмосферу Рождества и образ Фрости на экране", – прокомментировал Сильверман.

Остальные подробности, в том числе об актерском составе и дате выхода, пока не раскрывают.


Персонаж, которого озвучит Момоа, впервые появился на экранах в декабре 1969 года в короткометражном мультфильме "Приключения Снеговика Фрости". Герой был создан по мотивам одноименной рождественской песни, написанной в 1950-м году Уолтером Э. Роллинзом и Стивом Нельсоном.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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