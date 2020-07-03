Спикер парламента Ливии рассказал о контактах Хафтара с Россией

Алексей Вольцев

Спикер правящей на востоке Ливии Палаты представителей (парламента) Акила Салех заявил в интервью РИА Новости, что глава Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар находится в постоянном контакте с российской стороной.

"Маршал (Халифа Хафтар) был в РФ в конце мае. С ним российская сторона находится в постоянном контакте, он приедет в Москву, как только будет в этом необходимость", - сказал Салех после завершения своих переговоров в Москве с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и председателем Совфеда Валентиной Матвиенко.

В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны и поддерживается Турцией, и Ливийской национальной армией под командованием Хафтара, политическую поддержку которому оказывает Египет.

Уже более года армия Хафтара пытается отбить столицу Ливии. Обе стороны конфликта заявляют, что противники получают помощь оружием и живой силой извне. В последние недели силы ПНС сообщали о значительных успехах в битве за Триполи и заявили о намерении развить успех, установив контроль над городом Сирт и другими территориями к востоку от столицы.

В Каире 6 июня состоялась встреча президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси с Хафтаром и Салехом. По итогам встречи глава Египта объявил о "каирской инициативе", которая включает в себя прекращение огня на всей территории Ливии с 8 июня и условия политического урегулирования. Инициативу поддержали Россия, США и ряд арабских государств, включая Саудовскую Аравию и ОАЭ. Против выступили ПНС и Турция.