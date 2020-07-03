Сразу два корабля взяли под охрану суда «Северного потока — 2» у Ла-Манша

Алексей Вольцев

Напряжение вокруг достройки «Северного потока — 2» нарастает. И сразу два боевых корабля российского флота взяли под охрану суда снабжения, которые следуют в Балтийское море из Владивостока.

Как сообщало ИА Newstes , от Средиземного моря суда «Газпром флота», которые идут в Калининград, сопровождает корвет Черноморского флота «Василий Быков». Они идет на празднование Дня ВМФ 26 июля в Санкт-Петербурге и параллельно обеспечивает безопасность «Остапа Шеремета» и «Ивана Сидоренко».

Как сообщает блогер Франк Боттема, у Ла-Манша к группе присоединился большой противолодочный корабль Северного флота «Вице-адмирал Кулаков».

«Иногда отслеживание кораблей по спутниковым снимкам требует немного удачи… Российские военные корабли сопровождают суда снабжения «Северного потока — 2», — написал в Twitter блогер, который отслеживает военно-морской флот. Франк Боттема разместил спутниковую фотографию компании Sentinel, сделанную в 40 милях от французского Бреста в Бискайском заливе. На снимке он указал, что рядом с «Остапом Шеремета» и «Иваном Сидоренко» идет не только корвет «Василий Быков», но и большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков». Боевые корабли обычно не указывают свое местоположение по автоматической идентификационной системе (АИС) и навигационные порталы в этом случае почти бесполезны.

Иллюстрация: twitter.com.

21 июня британские ВМС сообщили, что фрегат HMS Westminster и патрульный корабль HMS Tyne сопроводили корабль Северного флота через Ла-Манш. Он следовал в сторону Атлантического океана, хотя совершал межфлотский переход в Балтийское море.

Очевидно, в Бискайском заливе «Вице-адмирал Кулаков» и встретил «Остапа Шеремета», «Ивана Сидоренко» и «Василия Быкова». Все вместе они уже и доберутся до Балтийского моря. Корабль Северного флота также следует на День ВМФ в Санкт-Петербурге.

Усиленный военный эскорт стал, очевидно, необходим после того, как США увеличили давление против «Северного потока — 2» и в Сенате рассматривают расширение санкций против участников проекта.

Как сообщало ИА Newstes , суда снабжения «Газпром флота», которые полтора месяца идут из Владивостока на достройку «Северного потока — 2», взяли прямой курс на Калининград и проходят сегодня, 3 июля, пролив Ла-Манш. На следующей неделе флот «Газпрома» для завершения проекта будет, по сути, полностью укомплектован.

Иллюстрация: marinetraffic.com.Иллюстрация: marinetraffic.com.

Ситуация с тем, что Россия самостоятельно может достроить балтийский газопровод, сильно разозлила американских парламентариев, которые добились того, что новые санкции включили в проект оборонного бюджета Соединенных Штатов. Напомним, что в декабре прошлого года появились первые ограничения США по проекту для трубоукладчиков и участвовавшие в нем суда компании Allseas покинули Балтийское море. «Газпром», однако, начал подтягивать на достройку российские трубоукладчики. В начале мая из Находки в немецкий порт Мукран пришел «Академик Черский». Он присоединился к уже находящемуся там трубоукладчику «Фортуна».

Основные работы по завершению «Северного потока — 2» могут начаться осенью. Во-первых, запланированное дооснащение «Академика Черского» займет несколько месяцев. Во-вторых, оператор проекта Nord Stream 2 AG должен еще представить обновленный план работ и согласовать его с Датским энергетическим агентством (DEA). И кроме того, в разрешении DEA говорится, что в июле — августе в районе острова Борнхольм идет нерест трески и в течение двух месяцев все работы там запрещены. Сейчас же Датское энергетическое агентство рассматривает заявку оператора «Северного потока — 2» на использование трубоукладчика с якорным позиционированием, которым является «Фортуна». До середины июля в Копенгагене пообещали дать ответ.

Для завершения газопровода осталось уложить около 160 км в Балтийском море. Перенос начала работ на осень отложит запуск газопровода, но вполне укладывается в сроки сдачи, названные президентом России Владимиром Путиным: в конце 2020 года — первом квартале 2021 года.