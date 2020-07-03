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Стало известно, будет ли Эйлат субсидировать туроператоров в зимнем сезоне 2020/21

Стало известно, будет ли Эйлат субсидировать туроператоров в зимнем сезоне 2020/21

Израиль принял решение перенести сроки возобновления международного туризма на 1 августа. Директор департамента Министерства туризма Израиля в РФ в рамках семинара, организованного ICS Travel Group, поделился актуальной информацией о том, когда и на каких условиях страна будет готова принять российских туристов, а также озвучил планируемые меры стимулирования российского турпотока.


ИЗРАИЛЬ НЕ ЖДЕТ ИНОСТРАННЫХ ТУРИСТОВ ДО 1 АВГУСТА

По словам Владимира Шкляра, директора департамента Министерства туризма Израиля в РФ и СНГ, советника Посольства Государства Израиль, всего за время пандемии коронавируса в стране было зафиксировано порядка 25 тыс. случаев COVID-19. В мае в стране стали снимать ограничения. Например, были разрешены концерты с посещаемостью до 250 человек. Однако в конце июня статистика заболеваемости снова пошла вверх, из-за чего было принято решение перенести сроки рестарта международного туризма на 1 августа. О возвращении строгого карантина внутри страны речь не идет, но отдельные ужесточения все же будут, в том числе рассматривается закон о повышении штрафов за отсутствие масок. Сумму штрафа предлагается увеличить с 40 до 140 долл.

На сегодняшних день в Израиле уже восстановлен внутренний туризм. С 1 июля в Нетании при соблюдении «антивирусных» протоколов открылись большинство отелей. На пляжах курортов и на территориях гостиниц обязательно ношение масок и социальная дистанция в 2 метра между гостями. Рестораны, бассейны и оздоровительные центры при отелях увеличивают время работы, чтобы обслужить всех гостей в несколько смен. Завтраки сервируются с учетом требований по эпидбезопасности: самообслуживание исключено, раздачей блюд занимаются официанты в защитной одежде. Также для постояльцев предусмотрена услуга заказа в номер еды в одноразовой посуде.

По словам г-на Шкляра, на красноморском курорте Эйлат работают многие гостиницы. В Иерусалиме и Тель-Авиве открыто не так много отелей, так как эти направления больше ориентированы на иностранных туристов.


КОГДА И НА КАКИХ УСЛОВИЯХ РОССИЯНЕ СМОГУТ ПРИЕХАТЬ В ИЗРАИЛЬ

Как подчеркнул Владимир Шкляр, в Израиле все готово к приему иностранных туристов. Однако каких-то специальных правил для въезда зарубежных гостей пока не сформулировано. Не ясно, будут ли требовать у прибывающих из-за рубежа справку об отсутствии коронавируса, требовать какие-то иные формы и документы, подтверждающие состояние здоровья.

По оценкам израильской стороны, российский туризм может вернуться в страну осенью. Исходя из уровня заболеваемости коронавирусом в мире, Израиль на первом этапе примет туристов из более благополучных стран. Затем наступит очередь россиян.

«Специальных требований для россиян не будет. Требования для всех прибывающих из-за рубежа будут одинаковы», - подчеркнул г-н Шкляр.


РОССИЙСКИМ ТУРИСТАМ БУДЕТ ЛЕГЧЕ ПРОХОДИТЬ  КОНТРОЛЬ НА ГРАНИЦЕ

По его словам, в новом сезоне российским туристам будет намного легче въезжать в Израиль. В стране изменилось законодательство, которое регулирует сроки пребывания мигрантов. Если раньше те, кто приезжал в Израиль в поисках работы под видом туристов ждали разрешения властей в течение двух лет, то сейчас рассмотрение этого вопроса сокращено до 1 месяца.

«Мы рассчитываем, что благодаря этим мерам станет меньше псевдотуристов, а к добросовестным путешественникам станет меньше вопросов на въезде. Проблем с въездом россиян поубавится», - отметил Владимир Шкляр.


ПОДДЕРЖКА ЧАРТЕРОВ В ЭЙЛАТ ПРОДОЛЖИТСЯ

По информации представителя израильского туризма, в зимнем сезоне 2020/21 с вероятностью 99% будет продлена программа поддержки регулярных и чартерных рейсов на курорт Эйлат. «Нам очень важно поддержать Эйлат, и по существу, субсидирование чартеров, это часть государственной программы по поддержке этого курорта. Сейчас этот вопрос активно обсуждается. Мы надеемся, что эта программа будет снова продолжена», - заключил г-н Шкляр.

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По материалам: atorus.ru

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