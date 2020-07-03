Стало известно, кто заменит в "Короне" Хелену Бонэм Картер

Анастасия Иванова

В пятом и последнем сезоне "Короны" сестру королевы принцессу Маргарет сыграет Лесли Мэнвилл, сообщается в твиттере сериала.

В первых двух ее играла Ванесса Кирби, в третьем и четвертом — Хелена Бонэм Картер.

"Я счастлива играть принцессу Маргарет. Мне передали эстафету две потрясающие актрисы, и я не хочу их подводить", — прокомментировала новость сама Мэнвилл.

Ее номинировали на "Оскар" за фильм "Призначная нить" (2017), а с 1970-х годов она успешно играла на сцене.

Также известно, что саму королеву Елизавету II в финальном сезоне сыграет Имельда Стонтон.