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Стало известно, кто заменит в "Короне" Хелену Бонэм Картер

Стало известно, кто заменит в "Короне" Хелену Бонэм Картер
В пятом и последнем сезоне "Короны" сестру королевы принцессу Маргарет сыграет Лесли Мэнвилл, сообщается в твиттере сериала.

В первых двух ее играла Ванесса Кирби, в третьем и четвертом — Хелена Бонэм Картер.

"Я счастлива играть принцессу Маргарет. Мне передали эстафету две потрясающие актрисы, и я не хочу их подводить", — прокомментировала новость сама Мэнвилл.


Ее номинировали на "Оскар" за фильм "Призначная нить" (2017), а с 1970-х годов она успешно играла на сцене.


Также известно, что саму королеву Елизавету II в финальном сезоне сыграет Имельда Стонтон.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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