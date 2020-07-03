Стало известно, в каких регионах России самая высокая заболеваемость раком — СМИ

Лидия Мартынова

Наиболее высокий показатель заболеваемости злокачественными новообразованиями в 2019 году был зарегистрирован в Архангельской области, сообщает RT со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.

В Архангельской области было зафиксировано 566,2 впервые выявленных случая на 100 тысяч населения. Следом идут Брянская область (556,2), Сахалинская область (550,2), Мордовия (548,6) и Пензенская область (548,1).

Кроме того, высокие показатели были отмечены в Орловской (546,9), Ярославской (543,4), Курской (537,7), Ивановской (534,2) областях, а также в городе Севастополе (532). При этом самый низкий уровень заболеваемости был зафиксирован в Дагестане — 163,6 случая на 100 тысяч населения.

В общей сложности по итогам 2019 года в России было впервые выявлено 640,4 тысяч случаев злокачественных новообразований, что больше уровня 2018 года на 2,5 процента.