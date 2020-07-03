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Статую Русалочки в Копенгагене посчитали расистской

Статую Русалочки в Копенгагене посчитали расистскойФото: Георгий Зельма / РИА Новости

Вандалы осквернили статую Русалочки в Копенгагене, созданную по мотивам сказки Ханса Кристиана Андерсена. Об этом сообщает издание Ekstra Bladet.

Неизвестные написали краской на основании памятника фразу «расистская рыба» (rasist fish), а также наклеили несколько стикеров. В данный момент полиция Дании изучает собранные на месте преступления улики для того, чтобы принять решение о ходе дальнейшего расследования.

Статуя Русалочки, установленная в 1913 году, неоднократно становилась жертвой преступлений, а также объектом различных акций. Так, активисты обливали ее краской, одевали в паранджу и писали на ней политические лозунги.

Ранее участники протестов против расовой несправедливости и полицейского насилия в американском городе Портленде осквернили, а затем повалили памятник первому президенту и одному из основателей США Джорджу Вашингтону. После того как вандалам удалось повалить памятник, они разбежались.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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