Статую Русалочки в Копенгагене посчитали расистской

Вадим Карасев

Фото: Георгий Зельма / РИА Новости

Вандалы осквернили статую Русалочки в Копенгагене, созданную по мотивам сказки Ханса Кристиана Андерсена. Об этом сообщает издание Ekstra Bladet.

Неизвестные написали краской на основании памятника фразу «расистская рыба» (rasist fish), а также наклеили несколько стикеров. В данный момент полиция Дании изучает собранные на месте преступления улики для того, чтобы принять решение о ходе дальнейшего расследования.

Статуя Русалочки, установленная в 1913 году, неоднократно становилась жертвой преступлений, а также объектом различных акций. Так, активисты обливали ее краской, одевали в паранджу и писали на ней политические лозунги.

Ранее участники протестов против расовой несправедливости и полицейского насилия в американском городе Портленде осквернили, а затем повалили памятник первому президенту и одному из основателей США Джорджу Вашингтону. После того как вандалам удалось повалить памятник, они разбежались.