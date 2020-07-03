Студенты федеральных педагогических университетов примут участие в проведении ЕГЭ

Анастасия Иванова

В этом году студенты 33 федеральных педагогических университетов, подведомственных Министерству просвещения, примут участие в проведении единого государственного экзамена в качестве наблюдателей и волонтеров, сообщает пресс-служба ведомства.

Всего от вузов заявлено свыше 2 тысяч студентов. Те, кто будет задействован в наблюдении, прошли специальную подготовку как общественные наблюдатели и помогут организаторам обеспечивать контроль за качеством экзаменационной кампании.

ЕГЭ стартовал 29 июня с пробного экзамена и закончится 25 июля. Всего экзамены сдадут 714 тысяч участников, в том числе 620 тысяч выпускников этого года. Для ЕГЭ задействовано 5728 пунктов проведения экзаменов, к проведению привлечено 12 тысяч медицинских работников и более 2 тысяч федеральных онлайн-наблюдателей. Будет функционировать 37 ситуационных центров. В этом году за проведением экзамена в аудитории будет следить также искусственный интеллект.

150 студентов Новосибирского государственного педагогического университета принимают участие в общественном наблюдении за ходом проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования. Мониторинг проходит на разных площадках: в пунктах проведения экзаменов, в региональном центре обработки информации, а также онлайн – в специально подготовленной аудитории.

В Алтайском государственном педагогическом университете 76 студентов стали общественными наблюдателями: 20 человек будут осуществлять онлайн-наблюдение в специальном ситуационном центре на базе АлтГПУ, а 56 – отправятся в пункты проведения экзамена, расположенные как в Барнауле, так и в сельских муниципалитетах.

В Липецком государственном педагогическом университете имени П.П. Семенова-Тян-Шанского роль общественных наблюдателей выполнят 39 человек, они будут присутствовать непосредственно в пунктах проведения экзамена, а 98 студентов станут онлайн-наблюдателями на базе детского технопарка «Кванториум». Участие в качестве общественного или онлайн-наблюдателя в вузе является составляющей прохождения учебной практики.

В Южно-Уральском государственном гуманитарно-педагогическом университете 201 студент прошел отбор и соответствующее обучение работе онлайн-наблюдателя, уже 25 и 26 июня они приняли участие в пробном экзамене. Это также считается летней педагогической практикой. Кроме того, 41 человек проходит практику от Российского союза молодежи в качестве федеральных наблюдателей.

В Уральском государственном педагогическом университете обучение наблюдению прошло более 250 студентов. Некоторые из них уже участвовали в досрочном периоде ОГЭ в марте этого года. Наблюдение студенты будут вести как непосредственно в пунктах проведения экзаменов, так и онлайн. УрГПУ предоставляет компьютерный класс для организации центра онлайн-наблюдения, а также обеспечивает всех наблюдателей масками и дезинфицирующими средствами.

В Воронежском государственном педагогическом университете производить мониторинг в качестве онлайн-наблюдателей будут более 200 человек, которые прошли соответствующее обучение. Во время периода сдачи ЕГЭ на каждый экзамен вуз предоставляет не менее 20 онлайн-наблюдателей.

Ярославский государственный педагогический университет имени К.Д. Ушинского привлек к наблюдению 15 студентов. Каждый наблюдатель будет обеспечен фирменной атрибутикой и средствами индивидуальной защиты.

Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова определил 38 студентов, которые будут работать общественными наблюдателями: 8 из них будут осуществлять наблюдение непосредственно в школах, а 30 – в режиме онлайн через сайт SMOTRIEGE.RU. Ребята прошли обучение в Ульяновском ситуационном центре, созданном на базе УлГПУ.

12 обучающихся Благовещенского государственного педагогического университета участвуют в наблюдении в качестве аккредитованных экспертов федерального уровня на территории пунктов проведения экзамена, 23 студента станут наблюдателями регионального уровня (онлайн-наблюдение).

50 студентов Тульского государственного педагогического университета имени Л.Н. Толстого будут общественными наблюдателями за ходом проведения ЕГЭ в Тульской области, 35 из них будут выполнять свои функции дистанционно, 15 – присутствовать в пунктах приема экзаменов. Волонтеры будут наблюдать за ходом проведения экзаменов как в основной период проведения ЕГЭ, так и в резервные дни.

Начиная с 2015 года обучающиеся МПГУ принимают активное участие в качестве независимых наблюдателей в мероприятиях по проведению ОГЭ для 9-х классов и ЕГЭ для 11-х классов в образовательных организациях. В марте – апреле учебного года студенты проходят обучение, чтобы впоследствии работать наблюдателями. Занятия проходят на базе Корпуса гуманитарных факультетов МПГУ, их организаторами являются работники Департамента образования города Москвы. Часть заданий предоставлена для самостоятельного изучения. К данному виду работы обычно привлекают будущих педагогов, социальных работников, психологов и юристов. Все перечисленные специалисты в дальнейшем будут иметь прямое отношение к организации ОГЭ и ЕГЭ.

39 обучающихся Московского педагогического государственного университета будут сканировать и верифицировать работы московских школьников. Работать они будут в Центре независимой диагностики Московского центра качества образования. По окончании практики студенты получат отзывы и оценки.

11 студентов-волонтеров РГПУ имени А.И. Герцена будут задействованы в работе Федерального общественного корпуса наблюдателей, они будут работать по месту своего проживания – в Санкт-Петербурге, Вологде и Якутии. Также волонтеры-наблюдатели Герценовского университета выйдут на площадку специализированного центра ЕГЭ Василеостровского района Санкт-Петербурга 3 июля и будут работать там весь период проведения ЕГЭ.