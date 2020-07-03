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Студенты ОмГПУ станут общественными наблюдателями на ЕГЭ

Студенты ОмГПУ станут общественными наблюдателями на ЕГЭ

Студенты Омского государственного педагогического университета станут общественными наблюдателями на Едином государственном экзамене, сообщает пресс-служба вуза. 

Вуз будут представлять студенты факультета иностранных языков, факультета математики, информатики, физики и технологии, факультета естественно-научного образования, филологического факультета, факультета истории, философии и права, факультета начального, дошкольного и специального образования. 

Все студенты прошли специальное обучение.

В России ЕГЭ служит одновременно выпускным экзаменом в школе и вступительным экзаменом в вуз. Обязательными для получения аттестата об окончании российской школы являются ЕГЭ по русскому языку и математике. В 2022 году в число обязательных предметов для выпускников также планируется ввести иностранный язык.

# Общество
По материалам: edu.ru

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