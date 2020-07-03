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Суд арестовал еще троих фигурантов дела о взятках по объектам Минобороны

Суд арестовал еще троих фигурантов дела о взятках по объектам Минобороны

Еще троих фигурантов дела о взятках в государственном архитектурно-строительном надзоре (ГАСН) Минобороны арестовал Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд. Как говорится в его сообщении, их отправили под домашний арест.

Мера заключения, в частности, применена к инженеру 103 отдела государственного архитектурно-строительного надзора министерства обороны РФ Александру Чередову, к генеральному директору ООО «Деметра» Игорю Писаревскому, начальнику отделения 103 отдела государственного архитектурно-строительного надзора Министерства обороны РФ Вячеславу Харцеву.

Ранее ИА Newstes сообщало, что в России следствие подозревает 12 человек в создании преступного сообщества по получению взяток от представителей различных коммерческих организаций — застройщиков Минобороны. Некоторые подозреваемые были арестованы днем ранее.

Предполагается, что исполнители госконтрактов по капитальному строительству, ремонту и реконструкции объектов военной инфраструктуры Западного военного округа суммарно выплатили группе подозреваемых около девяти миллионов рублей.

За это фигуранты дела выдавали заключения о соответствии объектов требованиям технических регламентов и проектной документации.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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