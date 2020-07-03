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Суд по MH17 впервые изучит российские данные

Суд по MH17 впервые изучит российские данныеФото: Robin van Lonkhuijsen / AP

Окружной суд по сбитому в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 впервые согласился приобщить к делу данные российской компании «Алмаз-Антей» и заслушать ее эксперта. Об этом сообщает РИА Новости.

«Что касается украинского полковника Таренкова, а также эксперта "Алмаз-Антей", суд удовлетворил запросы на их допросы», — отметил судья Хендрик Стинхейс. По его словам, эти эксперты смогут помочь оценить правдоподобность сценария крушения авиалайнера MH17 от ракеты ЗРК «Бук».

26 сентября 2016 года представители Минобороны России и предприятия, входящего в состав концерна ВКО «Алмаз-Антей», утверждали, что российский локатор не фиксировал в районе падения MH17 сторонних объектов, способных стать причиной разрушения лайнера.

Ранее прокурор Тейс Бергер рассказал о свидетеле, видевшем четырех солдат в танкистских шлемах и непосредственно запуск ракеты ЗРК «Бук». Прокуратура попросила допросить еще раз свидетеля, который проходит в деле как X48. Он утверждает, что 17 июля 2014 года заметил проезжавший зенитно-ракетный комплекс «Бук» около блокады ополченцев на дороге из Снежного в Саур-Могилу.

Суд по Boeing MH17 в окружном суде Гааги возобновился 8 июня 2020 года. Число людей в зале заседаний ограничено из-за карантина. Допущены по два представителя с каждой стороны, обвиняемые не приехали на заседания, от них в деле участвуют только адвокаты Олега Пулатова.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Международная следственная группа по итогам расследования назвала имена обвиняемых по делу о гибели Boeing. Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Олег Пулатов, Сергей Дубинский и украинец Леонид Харченко. Все они, по версии следствия, имеют отношение к перемещению комплекса «Бук», из которого, предположительно, был сбит лайнер.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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