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"Торжество здравого смысла и поддержка президента": эксперт объяснил результаты голосования по поправкам

"Торжество здравого смысла и поддержка президента": эксперт объяснил результаты голосования по поправкам
Фото: Пресс-служба ЦИК России

Активная поддержка поправок россиянами - это победа здравого смысла и доказательство поддержки народом национального лидера. Такое мнение в беседе с Ruposters выразил член общественной палаты РФ, директор Центра регионального развития Курской области Константин Комков.

"Первый момент — по-хорошему, мы обсуждали Конституцию начиная с января. Поэтому было большое ожидание. Сначала было Послание, которое обозначило важны моменты, потом уже принятие решения о голосовании, рабочая группа. То есть тема в мейнстриме идет долгий период. Соответственно, ожидание и информированность были высокими. Данные социологов показывают, что информированность о поправках была очень высокая. Давно такого не было", - отметил эксперт. 

Он также объяснил, почему голосование по поправкам отличалось высокой явкой и уровнем поддержки изменений основного закона. 

"Конечно, это было обусловлено технологией. Голосовать реально было безопасно. Те беспрецедентные меры, которые принял ЦИК совместно с администрациями субъектов, сыграли свою роль", - подчеркнул Константин Комков.

По его мнению, люди голосовали за конституцию президента, отсюда и высокий уровень поддержки поправок. "Уровень поддержки Путина в 2018 в регионах перекликается с уровнем поддержки поправок в Конституцию. Немаловажный фактор", - отметил член Общественной палаты. 

"Невзирая на внешний фактор, мы существенно улучшили показатели 1993 года. Сегодня россиянин активно проголосовал за Конституцию и согласился с поправками. Я бы сказал, что это победа здравого смысла и поддержка национального лидера. Мы же понимаем, что Конституция нуждается в неком закреплении норм, которые жизнью доказаны даже. Это торжество здравого смысла, поддержка курса президента", - рассказал Комков.

Эксперт отметил также, что его больше волновали три момента. "Как члену ОП мне приятно было закрепление роли волонтеров и признание того опыта. Как историку по образованию мне интересно то, что касается памяти, ее сохранению. Третий момент, как человеку, близкому к земле, к управлению на уровне района, мне важно то, что связано с публичной властью - прописыванием, что это единая система. Эта поправка заложит основу для более эффективного функционирования системы", - подытожил Константин Комков.

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По материалам: uposters.ru

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