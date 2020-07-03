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Третьяковская галерея открылась для посетителей

Третьяковская галерея открылась для посетителей
Третьяковская галерея на Крымском валу после долгого перерыва открылась новой выставкой "Поколение XXI. Дар Владимира Смирнова и Константина Сорокина", посетителей в первые часы работы пришло не больше десятка, сообщает корреспондент РИА Новости.

Галерея открылась с учетом рекомендаций Роспотребнадзора. Сотрудники встречают зрителей в масках, перчатках и защитных экранах, посетители также должны быть в масках. На лестницах наклейки " Соблюдай дистанцию 1,5 -2 м". Галерея осуществляет регулярную полную санитарную обработку помещений, включая гардероб и камеры хранения Посещение организовано по сеансам, сеанс - каждые полчаса, не более 90 человек.

В первые часы работы галереи соблюдать дистанцию было несложно, на новой выставке искусства XXI века, которая экспонируется в нескольких залах на 2 этаже, корреспондент РИА Новости встретила трех поклонников современного искусства. Молодая пара купила билеты онлайн накануне, но приобрести их можно и в кассе галереи, как сделал третий посетитель выставки.


© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкКоллекционер Владимир Смирнов во время подготовки к открытию выставки "Поколение XXI. Дар Владимира Смирнова и Константина Сорокина" в Государственной Третьяковской галерее на Крымском Валу в Москве.
1 из 3Коллекционер Владимир Смирнов во время подготовки к открытию выставки "Поколение XXI. Дар Владимира Смирнова и Константина Сорокина" в Государственной Третьяковской галерее на Крымском Валу в Москве.© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанк© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПодготовка к открытию выставки "Поколение XXI. Дар Владимира Смирнова и Константина Сорокина" в Государственной Третьяковской галерее на Крымском Валу в Москве.
2 из 3Подготовка к открытию выставки "Поколение XXI. Дар Владимира Смирнова и Константина Сорокина" в Государственной Третьяковской галерее на Крымском Валу в Москве.© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанк© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкВо время подготовки к открытию выставки "Поколение XXI. Дар Владимира Смирнова и Константина Сорокина" в Третьяковской галерее на Крымском валу.
3 из 3Во время подготовки к открытию выставки "Поколение XXI. Дар Владимира Смирнова и Константина Сорокина" в Третьяковской галерее на Крымском валу.© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанк1 из 3Коллекционер Владимир Смирнов во время подготовки к открытию выставки "Поколение XXI. Дар Владимира Смирнова и Константина Сорокина" в Государственной Третьяковской галерее на Крымском Валу в Москве.© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанк2 из 3Подготовка к открытию выставки "Поколение XXI. Дар Владимира Смирнова и Константина Сорокина" в Государственной Третьяковской галерее на Крымском Валу в Москве.© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанк3 из 3Во время подготовки к открытию выставки "Поколение XXI. Дар Владимира Смирнова и Константина Сорокина" в Третьяковской галерее на Крымском валу.© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанк

На выставке "Поколение XXI" представлены около 150 работ современных художников, переданные в дар Фондом Владимира Смирного и Константина Сорокина.


В пятницу также открылась Третьяковская галерея в Лаврушинском переулке и ее малые музеи - Дом-музей Виктора Васнецова, Музей-квартира Аполлинария Васнецова.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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