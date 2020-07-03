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Турция заявила, что никогда не признает незаконную аннексию Крыма

Турция заявила, что никогда не признает незаконную аннексию Крыма

Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Мевлют Чавушоглу, глава МИД Турции, открывшей регулярные пассажирские перевозки с Украиной, заявил, что непризнание незаконной аннексии Крыма Россией является принципиальной позицией его страны, и оно никогда не изменится.

Об этом он сказал в Анталии на совместной пресс конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, передает «Европейская правда».

По словам Мевлюта Чавушоглу, Украина и Турция сотрудничают по этому вопросу на всех международных площадках.

«На каждой таком площадке мы поддерживаем территориальную целостность Украины, а также ее суверенитет, и всегда очень четко подтверждаем на каждой платформе, что мы не признавали и не признаем незаконную аннексию Крыма. Это наша принципиальная позиция, она никогда не изменится, и мы всегда откровенно об этом говорим», — подчеркнул глава турецкого МИД.

Он также выразил соболезнования семьям военных, погибших в боевых действиях на Востоке Украины, и напомнил, что Турция ежегодно принимала на отдых детей погибших украинских военных.

Дмитрий Кулеба со своей стороны поблагодарил Турцию за позицию и отметил, что она проявляется «не только в словах, но и в действиях».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в среду, 1 июля, правительство Украины ратифицировало Соглашение с Турецкой Республикой о взаимном признании водительских удостоверений. Соглашение о сотрудничестве между Украиной и Турцией было подписано в феврале этого года президентами Зеленским и Эрдоганом. Благодаря этому водители могут по упрощенной процедуре, без экзаменов, обменять удостоверение на аналогичное в стране проживания.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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