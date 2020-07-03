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Туроператор сообщил, когда российских туристов ждут в Таиланде

Туроператор сообщил, когда российских туристов ждут в Таиланде

С 1 июля Таиланд открывает границы для международных рейсов, но о полном восстановлении туризма в стране речи пока не идет. На вопросы, касающиеся возобновления туризма в Таиланде, ответили представители тайского офиса компании TEZ Tour в прямом эфире в рамках новой программы туроператора «TEZ Live. Мир без границ».


ТАИЛАНД НАЧАЛ ПРИНИМАТЬ ИНОСТРАННЫХ ТУРИСТОВ 1 ИЮЛЯ, НО НЕ ВСЕХ

Таиланд постепенно возвращается к полноценной туристической жизни после вынужденных каникул, вызванных пандемией коронавируса.

В понедельник, 29 июня, Управление гражданской авиации Таиланда (CAAT) сообщило, что с 1 июля отменит запрет на международные рейсы. Правда, послабление распространяется не на всех. Запрет на въезд снимается для иностранцев, въезжающих с деловыми целями. Также могут приехать в Таиланд иностранные туристы с целью медицинского и оздоровительного туризма при наличии специального медицинского приглашения. 

По словам директора московского офиса Туристического Управления Таиланда г-жи Аномы Вонгйяй, точные даты открытия международного сообщения для других категорий граждан пока неизвестны.

Предполагается, что в рамках следующего, шестого этапа снятия ограничений, который намечен на 1 августа, будет разрешен въезд в страну иностранных туристов из стран с благоприятными эпидемиологическими условиями в рамках программы «туристических пузырей».


ТАИЛАНД НЕ ЖДЕТ РОССИЙСКИХ ТУРИСТОВ РАНЬШЕ ОСЕНИ

Гости из России в ближайшей перспективе не смогут воспользоваться тайским гостеприимством. «Делать прогнозы в условиях неопределенности крайне сложно. Полагаю, что самый оптимистичный прогноз открытия Таиланда для российского массового туризма – ноябрь – начало декабря. При этом, вероятно, сначала будет восстановлено регулярное сообщение, а уже потом страна начнет принимать чартерные рейсы из России», - рассказал генеральный директор TEZ Tour Таиланд Андрей Снетков в ходе видеотрансляции из Таиланда, которая прошла в закрытом профессиональном сообществе TEZ TOUR PRO на Facebook.

Андрей Снетков полагает, что восстановления российского турпотока в Таиланд на уровне последних лет можно ожидать только к концу 2021 г. «Сейчас мы уже начали активно готовится к зимнему сезону. Отдельно хочется сказать про отели. Многие из них предложат гостям привлекательные цены», - отметил Андрей Снетков.


КАК ИЗМЕНИТСЯ ОТДЫХ В ТАИЛАНДЕ

Андрей Снетков общался со зрителями эфира из отеля на Пхукете The Shore at Katathani 5*. Там, как и в других отелях Королевства, активно внедряются новые стандарты отдыха, идет обучение персонала.

Сергей Кутузов, директор по маркетингу и продажам Outrigger Laguna Phuket Beach Resort, в свою очередь, показал, какие изменения произошли в его отеле. Но прежде отметил, что в период вынужденного простоя в отеле была проведена реновация как номерного фонда, так и общих зон, в том числе лобби.

Согласно новому протоколу безопасности, в лобби будет нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции, везде будут размещены санитайзеры, из номеров будет убрана вся печатная продукция (информация уйдет в телевизор, доступ, в том числе через телефон), из ресторанов – бумажные меню (их заменят QR-коды), в ресторанах расстояние между столиками будет 2 метра, шведского стола пока не будет.

При посещении бассейна ограничений не предполагается, расстояние между шезлонгами на пляже – 2 метра. Во всех общих зонах нужно будет пока ходить в масках. В отелях будет работать медицинский центр. В случае заболевания гость будет помещен в специальную комнату.

Евгений Еранов, начальник операционного отдела TEZ Tour Таиланд в Паттайе, рассказал, что жизнь на самом популярном у россиян курорте постепенно возвращается в прежнее русло. Открыты торговые центры, рынки и общественные парки, рестораны и салоны красоты, бассейны и стадионы, кинотеатры, зоопарки. В целях обеспечения безопасности все посетители общественных пространств должны строго соблюдать правила личной гигиены, соблюдать социальное дистанцирование и носить маску.

Пляжи тоже открыты – с утра и до 20 часов вечера. Расстояние между лежаками – 1,5 метра. «Цены в магазинах не изменились, остались на прежнем уровне», - сообщил Евгений Еранов.

# Интересное
По материалам: atorus.ru

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