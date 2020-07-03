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Ученые выявили влияние роста зарплат в регионах РФ на миграцию на Север

Ученые выявили влияние роста зарплат в регионах РФ на миграцию на Север
Ученые из Тюмени и Казани выяснили, что рост заработной платы в европейских регионах России значительно влияет на миграцию в районы Крайнего Севера, сообщили РИА Новости в Тюменском государственном университете (ТюмГУ).

"Спрос на труд на севере падает, в то время как в европейской части России растет. Мы это видим по динамике занятости и заработной платы. Потому государственные программы, задачами которых является сохранение и увеличение численности населения северных регионов, должны быть направлены не на предложение труда, то есть не на миграцию как таковую, а на расширение спроса на труд в районах Крайнего Севера", — сказала профессор ТюмГУ Марина Гильтман.

По словам исследователей, одной из причин отрицательного миграционного прироста населения в районах Крайнего Севера может быть сокращение разрывов в оплате труда между севером и остальными территориями страны, в том числе регионами центральной и южной России, где зарплата за последние 15 лет росла быстрее.

# Россия
По материалам: ria.ru

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