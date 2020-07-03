Умер старейший артист Театра Армии Александр Петров

Алексей Вольцев

Старейший артист Центрального академического театра Российской армии Александр Петров скончался в пятницу на 99-м году жизни, прощание состоится 6 июля, говорится в сообщении на сайте театра.

"3 июля 2020 года после тяжелой и продолжительной болезни, на 99-м году жизни, скончался старейший артист нашего театра, ветеран, народный артист России Александр Алексеевич Петров... Прощание с артистом состоится 6 июля 2020 года в 11.00 в Центральном академическом театре Российской Армии", - говорится в сообщении.

"Александр Алексеевич был гордостью... и авторитетом для всего коллектива. Он прослужил в нашем театре почти 70 лет, за эти годы Александр Петров ни разу не изменил Театру Армии. Более 50 ролей сыграл в театре Александр Алексеевич", - говорится в сообщении театра.

ГИТИС, после окончания вошел в состав труппы Театра Армии. В 1980 году получил звание народного артиста РСФСР.