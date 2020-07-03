Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » В Германии неизвестный выстрелил в десятилетнего ребенка

В Германии неизвестный выстрелил в десятилетнего ребенка

В Германии неизвестный выстрелил в десятилетнего ребенка
Неизвестный выстрелил в десятилетнего мальчика в немецком городе Хемниц (федеральная земля Саксония), не исключен ксенофобский мотив преступления, говорится в заявлении на сайте саксонской полиции.

По сообщению полиции, инцидент произошел в минувшую среду, ребенок находился недалеко от игровой палатки, когда незнакомец выстрелил. Мальчик получил ранение бедра, ему была оказана помощь. Отмечается, что он лечился амбулаторно.

# В мире
По материалам: ria.ru

Последние новости

В квартире россиянки обнаружили труп младенца с этиловым спиртом в организме
В квартире россиянки обнаружили труп младенца с этиловым спиртом в
В Германии неизвестный выстрелил в десятилетнего ребенка
В Германии неизвестный выстрелил в десятилетнего ребенка
Путин пообещал проработать вопрос помощи вкладчикам, потерявшим средства
Путин пообещал проработать вопрос помощи вкладчикам, потерявшим
Россия призвала ОБСЕ изучить проявления неонацизма в Чехии
Россия призвала ОБСЕ изучить проявления неонацизма в Чехии
Не оставляет надежды. в Японии опять призвали к диалогу по Курилам
Не оставляет надежды. в Японии опять призвали к диалогу по Курилам
Европа разрешила продажу раскупленного США препарата от коронавируса
Европа разрешила продажу раскупленного США препарата от коронавируса
Глава ФЗНЦ подтвердил, что остросюжетный боевик «Шугалей» получил продолжение
Глава ФЗНЦ подтвердил, что остросюжетный боевик «Шугалей» получил
Губерниев посоветовал жалующемуся на безденежье Иосифу Пригожину просить помощи у властей Британии
Губерниев посоветовал жалующемуся на безденежье Иосифу Пригожину
Женский гороскоп на неделю с 6 по 12 июля 2020 года
Женский гороскоп на неделю с 6 по 12 июля 2020 года
ДНР: На окраине Горловки под обстрелом ВСУ погибла мирная жительница
ДНР: На окраине Горловки под обстрелом ВСУ погибла мирная жительница
Россияне отказались тратить деньги
Россияне отказались тратить деньги
Модный дайджест: от кампаний с Хадид и Дженнер до новой виртуальной примерочной
Модный дайджест: от кампаний с Хадид и Дженнер до новой виртуальной

Топ на сегодня

Первая рабочая вакцина от коронавируса может появиться через несколько месяцев, – ВОЗ
Первая рабочая вакцина от коронавируса может появиться через
В Москве скончались 34 пациента с коронавирусом
В Москве скончались 34 пациента с коронавирусом
Екатерина Варнава, Любовь Толкалина, Ингеборга Дапкунайте и другие на премьере аудиоспектакля в Москве
Екатерина Варнава, Любовь Толкалина, Ингеборга Дапкунайте и другие на
«Гепарды родины» взяли ответственность за пожар на ядерном объекте в Иране
«Гепарды родины» взяли ответственность за пожар на ядерном объекте
Представитель ОБСЕ отчитался о действиях при дискриминации Sputnik
Представитель ОБСЕ отчитался о действиях при дискриминации Sputnik

Еще по теме

Под Самарой двухлетний мальчик получил ранение из винтовки во время игры
Неизвестный застрелил мужчину на автомойке на юго-востоке Москвы и скрылся — источник
Российского школьника подстрелили на детской площадке
Неизвестный расстрелял людей у синагоги в Германии