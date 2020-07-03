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В Госдуме прокомментировали заявление Госдепа о вооружении

В Госдуме прокомментировали заявление Госдепа о вооружении
Если бы США собирались участвовать в контроле над вооружениями, то они бы последовательно не выходили из ряда договоров, таких как ДРСМД; на словах США пекутся о благе мира, а поступают совершенно по-другому, сказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

Замглавы Минобороны РФ Александр Фомин в пятницу заявил, что на протяжении продолжительного периода времени США проводят последовательную политику отказа от своих обязательств в сфере контроля над вооружениями, чтобы обеспечить условия для военного доминирования. В ответ на это заявление представитель госдепа сказал, что США по-прежнему выступают за формирование эффективной международной системы по контролю над вооружениями.

"Если США собираются участвовать в контроле над вооружениями, то они бы последовательно не выходили из ряда договоров, таких как ДРСМД (Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности). То есть уже заложено некое лукавство… Говорят они об одном, казалось бы правильно, о благе мира пекутся, а поступают совершенно по-другому. А любого человека, как и любое государство, необходимо судить по делам. А дела США говорят как раз об обратном. Не заботятся они о безопасности мира", - сказал Красов.


Депутат подчеркнул, что, вполне возможно, к ДРСМД могли присоединиться и другие государства, помимо России и США, но США вышли из этого договора в одностороннем порядке.

# Россия
По материалам: ria.ru

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