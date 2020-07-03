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В Гостуризме не рекомендуют отдыхать в Одессе

В Гостуризме не рекомендуют отдыхать в Одессе
Глава Государственного агентства по развитию туризма Марьяна Олеськив советует вместо пляжей Одессы присмотреться к местам отдыха за городом. Нужно отдыхать там, где меньше людей.

По ее словам, надо помнить, что вирус никуда не делся. Нужно носить маску в помещениях и избегать скоплений людей. Поэтому она советует отдыхать в местах, где меньше людей - на реках, озерах, водохранилищах, в горах.

"Здесь пригодится совет путешествовать по малоизвестным, но не менее интересным, чем места массового туризма, уголкам страны", - сказала она.
Напомним, на выходных украинцы массово поехали отдыхать в Одессу. На въезде в город было сотни автомобилей, которые образовали километровую очередь. На видео и фото, которые были опубликованы в соцсетях, было видно, что часть людей ходила без масок и не придерживалась соцдистанции.

После этого, министр здравоохранения заявил, что несоблюдение правил и рекомендаций Минздрава приводит к вспышке коронавируса.
# Общество / В мире
По материалам: gogetnews.info

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