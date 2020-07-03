В Карабахе число заразившихся коронавирусом достигло 129
Сегодня, 18:54 Алексей Вольцев
Коронавирус выявлен еще у четырех жителей непризнанной Нагорно-Карабахской республики, общее число подтвержденных случаев COVID-19 возросло до 129, сообщили в пятницу в минздраве Карабаха.
"За сутки коронавирус выявлен у четырех человек. В целом в Арцахе (самоназвание Карабаха) COVID-19 подтвержден у 129 граждан. Выздоровел 101 пациент", - говорится в сообщении на странице ведомства в Facebook. Отмечается, что изолированы 85 жителей, проведены 2014 тестов.
По материалам: ria.ru