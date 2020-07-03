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В Китае часть золотого запаса оказалась подделкой

В Китае часть золотого запаса оказалась подделкойФото: Bobby Yip / Reuters

Крупного китайского производителя ювелирных изделий, компанию Wuhan Kingold Jewelry, поймали на использовании поддельных золотых слитков. Под них компания привлекала кредиты и ссуды. Вскрылась афера только после того, как один из кредиторов, Dongguan Trust, не получил вовремя залог и решил продать имущество, пишут «Ведомости».

После первого сообщения проверять слитки от Wuhan Kingold Jewelry начали и другие кредиторы. Во всех случаях оказалось, что сделаны они из позолоченной меди.

Всего у Wuhan Kingold Jewelry было 83 тонны такого «золота» — это 4,2 процента золотого запаса страны. Закладывая их с 2013 года, компания смогла получить финансирования на 20 миллиардов юаней (2,8 миллиарда долларов).

Остроты одному из крупнейших в истории скандалов с фальшивым золотом добавляет то, что залоги застраховала государственная страховая компания PICC Property and Casualty.

Мошенники попались из-за неудачной инвестиции. В 2018 году Kingold приняла участие в приватизации компании по производству автозапчастей Tri-Ring. Деньги на это получены под залог слитков стоимостью семь миллиардов юаней. Однако в Tri-Ring начался коррупционный скандал, приватизацию заморозили, и у Kingold не нашлось свободной наличности.

В конце июня компании Minsheng Trust, Dongguan Trust и Chang’An Trust подали в суд на Wuhan Kingold Jewelry. Они потребовали, чтобы государственный страховщик покрыл убытки.

Стоимость золота растет в последнее время на фоне неопределенности с пандемией коронавируса. По состоянию на 3 июля она достигла 1784,25 доллара за унцию. Аналитики Goldman Sachs не исключают, что в 2020 году стоимость превысит две тысячи долларов.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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