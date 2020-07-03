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В команде Трампа нашли «козла отпущения»

В команде Трампа нашли «козла отпущения»Джаред КушнерФото: Alex Wong / Getty Images

В попытках нагнать своих соперников из Демократической партии США команда действующего главы Белого дома Дональда Трампа нашла «козла отпущения», который, может быть ответственен за провальную предвыборную встречу американского президента с последователями в городе Талса (штат Оклахома). О кадровых перестановках в команде Трампа пишет Politico.

По сообщениям трех источников, ознакомленных с вопросом, старший советник главы государства Джаред Кушнер, который также является зятем Трампа, спровоцировал перестановку кадров в команде, занимающейся предвыборной гонкой тестя. Во вторник, 30 июня, он заменил главного операционного директора кампании Майкла Гласснера (Michael Glassner) на Джеффа ДеВита (Jeff DeWit), который занимал подобную должность в 2016 году. Решение отстранить Гласснера, который контролировал президентские митинги, выглядит как попытка обозначить его вину за неудачу в Талсе, пишет издание. Встреча со сторонниками Трампа, которая прошло 20 июня, была омрачена видом тысяч свободных мест.

Гласснера, одного из старейших помощников Трампа, переводят на другую роль. Он будет заниматься юридическими вопросами. Пресс-секретарь предвыборного штаба президента США Тим Мурто заявил, что принятое решение «не является реакцией на Талсу». Однако два источника сообщили, что перетасовка была прямым результатом митинга в Оклахоме, утверждая, что Гласснера позиционируют — возможно, несправедливо — как «козла отпущения».

Кадровые перестановки произошли в тяжелый для Трампа момент: недавние опросы показали, что он значительно уступает Байдену, который на данный момент лидирует в шести штатах, оказавших поддержку действующему главе Белого дома в 2016 году. Неудачный митинг в городе Талса также заставил команду президента США пересмотреть дальнейшую стратегию действий.

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По материалам: lenta.ru

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