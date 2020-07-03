В Кремле не рассматривают вопрос о переносе выборов в Госдуму

Анастасия Иванова

Вопрос о переносе выборов в Кремле не рассматривается, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Глава "Справедливой России" Сергей Миронов ранее заявил, что проведение досрочных выборов в Госдуму было бы логичным шагом после принятия поправок к конституции и завершило бы процесс "разворота государства в сторону человека".

"Вопрос о переносе единого дня голосования в Кремле никак не рассматривается", - сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать это предложение.