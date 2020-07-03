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В квартире россиянки обнаружили труп младенца с этиловым спиртом в организме

В квартире россиянки обнаружили труп младенца с этиловым спиртом в организмеФото: Замир Усманов / Globallookpress.com

Тело новорожденной девочки было найдено в одной из квартир города Томари Сахалинской области, сообщается на сайте регионального Следственного комитета.

Согласно судебно-медицинской экспертизе, смерть трехмесячного ребенка наступила из-за врожденного порока сердца. При этом лабораторное исследование показало наличие в организме этилового спирта, который «поступил извне». Видимых телесных повреждений на трупе нет, но были следы ненадлежащего ухода.

Девочка проживала с матерью и ее сожителем. По информации Telegram-канала Hue, мужчина работал в местном дорожном управлении, а мать ребенка сидела дома и все время пила. Семью постоянно навещали сотрудники опеки, они и обнаружили мертвую новорожденную.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Ранее жительница Удмуртии родила ребенка прямо на улице, положила его пакет и оставила под кустом. Он умер от переохлаждения, матери грозит до пяти лет тюрьмы.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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