В машине Ефремова обнаружили следы постороннего человека и «бычки с гашишем»

Вадим Карасев

Михаил ЕфремовФото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

В автомобиле актера Михаила Ефремова, устроившего смертельную аварию в центре Москвы, обнаружили следы постороннего человека. Об этом сообщили источники, близкие к следствию, пишет «Московский комсомолец» в пятницу, 3 июля.

По информации собеседников газеты, в салоне автомобиля найден гашиш. Экспертиза показала, что это вещество употреблял не Ефремов. Источник уточнил, что в машине обнаружили «бычки с гашишем».

Отмечается, что в крови Ефремова нашли только кокаин. Артист якобы не стал рассказывать, где он употреблял наркотик, отметив, что совершенно не помнит событий в день аварии.

Ранее сообщалось, что в крови Ефремова нашли следы кокаина и каннабиноидов. Гашиш, которым называют ряд наркотических продуктов из конопли, относится к группе каннабиноидов. Следователи возбудили дело о сбыте наркотиков в рамках расследования уголовного дела о смертельном ДТП с участием Ефремова.

Вечером 8 июня Ефремов в состоянии алкогольного опьянения устроил ДТП в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель Сергей Захаров скончался в больнице. Ефремов не пострадал. Его отправили под домашний арест.