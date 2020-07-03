В Минобрнауки признали невозможность перехода на дистанционное обучение

Вадим Карасев

В России на сегодняшний день невозможен полноценный переход на дистанционное образование, поскольку к этому не готов преподавательский состав. К такому выводу пришли в Минобрнауки, передает РИА Новости.

Большинство педагогов за период обязательного удаленного обучения, введенного из-за пандемии коронавируса, так и не освоили в полной мере методики и инструменты для такого формата работы.

"Более 60% преподавателей отметили, что даже к концу периода работы в дистанционном формате не имеют достаточных компетентностей в области использования как университетских систем управления обучением, так и сторонних цифровых сервисов, в области поддержки и сопровождения студентов с использованием мессенджеров, социальных сетей, сервисов совместной работы с документами", — говорится в докладе "Уроки "стресс-теста": вузы в условиях пандемии и после нее".

Кроме того, большинство преподавателей столкнулись с проблемами при проектировании занятий, в частности у них возникли сложности с вовлечением студентов в занятие, управлением вниманием, организацией продуктивной обратной связи, владением современными методиками онлайн-оценивания, проведением промежуточной и итоговой аттестации. Лишь 12% педагогов назвали дистанционный формат менее трудоемким, тогда как остальные заявили о росте нагрузки и интенсивности учебной работы.

Авторы доклада подчеркивают, что преподаватели резко противопоставляют друг другу 2 формата по принципу "черное-белое" и 90% из них отдают предпочтение классическому варианту. Тем не менее за время работы на удаленке с 30% до 70% выросла доля педагогов, которые видят в цифровых технологиях новые возможности для повышения доступности качественного образования.