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В Минске рассказали о пользе нормализации своих отношений с США

В Минске рассказали о пользе нормализации своих отношений с США

Нормализация диалога по линии Белоруссия-США пойдет на пользу белорусско-российским отношениям. Об этом сегодня, 3 июля, заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

По его словам, предположения некоторых СМИ о том, что деятельность нового посла США в Минске будет нацелена на ослабление белорусско-российских отношений, явялются непродуманным «вбросом».

«Такие вбросы — а иначе эти инсинуации и не назовешь — явно непродуманные и поспешные. Или же они распространяются с определенным умыслом, например, навредить процессу нормализации наших отношений с США. Судите сами — посол еще не приехала к нам и даже не прошла процедуру утверждения в Сенате, а на нее уже навешивают всех собак», — сказал он, комментируя назначение Джули Фишер руководителем американского посольства в Белоруссии, направление работы которой многие рассамтривают в области ослабления белорусско-российских отношений.

По словам Макея, «как и посол любой другой страны, будущий руководитель американской дипломатической миссии будет нацелен в первую очередь на развитие и укрепление белорусско-американских отношений, наращивание взаимовыгодного и продуктивного сотрудничества между двумя странами». При этом он заявил, что у него «нет сомнений в том, что вероятный будущий посол США в Белоруссии- как известно, это профессиональный и опытный дипломат — будет работать именно в этом ключе».

«Так что давайте не будем торопиться с оценками… Вот уже более двенадцати лет американского посла нет в Минске, а белорусского — в Вашингтоне. С возвращением послов в столицы ситуация с взаимным представительством выправится, однако нам еще предстоит пройти определенный путь, прежде чем двусторонние отношения можно будет назвать нормальными, полноценными, соответствующими имеющимся возможностям и потенциалу», — добавил он.

В то же время Владимир Макей высказал уежденность, что «полноценная нормализация» в диалоге Белоруссии с США объективно будет на пользу и белорусско-российским отношениям. В данной связи министр подчеркнул, что «Белоруссия никогда не дружила и не дружит с кем-то против кого-то».

«Тем более что американские представители, в том числе высокопоставленные, неоднократно высказывались и высказываются в поддержку суверенного права Беларуси поддерживать и развивать тесные союзнические отношения с Россией», — отметил он.

Напомним, после дипломатического скандала 2008 года Минск и Вашингтон отозвали своих послов. Позже руководство дипломатических представительств обеих стран было снижено до временного поверенного. О решении сторон восстановить диппредставительства на уровне послов было объявлено в ходе встречи Александра Лукашенко с замгоссекретаря США по политическим вопросам Дэвидом Хейлом 17 сентября прошлого года. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в начале мая официально выдвинул кандидатуру зампомощника госсекретаря Джули Фишер на должность посла в Минске.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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