В Москве сняли массовую драку доставщиков еды

Вадим Карасев

В Москве произошла драка курьеров сервисов "Яндекс.Еда" и Delivery Club, пишет телеграм-канал "Рука рынка".

Как объяснили свидетели инцидента, затяжное побоище прерывалось и затем продолжилось. Соперники разбежались, когда приехали вызванные очевидцами полицейские, и снова сошлись после их отъезда. Причины конфликты неизвестны, в медицинские организации никто не обращался.

В обеих компаниях удивились инциденту, отметив, что курьерское сообщество "очень дружное" и доставщики обычно помогают друг другу. Тем не менее службы безопасности обоих сервисов разбираются в ситуации.