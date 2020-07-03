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В Москве сняли массовую драку доставщиков еды

В Москве сняли массовую драку доставщиков еды

В Москве произошла драка курьеров сервисов "Яндекс.Еда" и Delivery Club, пишет телеграм-канал "Рука рынка".

Как объяснили свидетели инцидента, затяжное побоище прерывалось и затем продолжилось. Соперники разбежались, когда приехали вызванные очевидцами полицейские, и снова сошлись после их отъезда. Причины конфликты неизвестны, в медицинские организации никто не обращался.

В обеих компаниях удивились инциденту, отметив, что курьерское сообщество "очень дружное" и доставщики обычно помогают друг другу. Тем не менее службы безопасности обоих сервисов разбираются в ситуации.

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По материалам: uposters.ru

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