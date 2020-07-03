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В Москве зафиксировали наименьший прирост COVID-19 за сутки

В Москве зафиксировали наименьший прирост COVID-19 за сутки
За сутки прироста выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 нет в Севастополе, наименьший темп прироста в Москве — 0,3%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. г. Севастополь 0%, 2. г. Москва 0,3%, 3. Московская область, Республика Северная Осетия 0,5%, 4. Калининградская область 0,6%, 5. Орловская область, Рязанская область, Чукотский АО, Еврейская АО, Республика Дагестан, Чеченская Республика 0,7%", - говорится в сообщении.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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