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В НАТО заявили о повышенной активности российских подлодок в Атлантике

В НАТО заявили о повышенной активности российских подлодок в Атлантике
Представители ВМС США и их союзников утверждают, что Россия сейчас развертывает больше подводных лодок и на более длительное время в тех районах Атлантического океана, где они могут представлять угрозу для военных кораблей НАТО и важных объектов инфраструктуры США, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на представителей альянса и военных аналитиков.

По данным газеты, в конце прошлого года 10 российских подводных лодок со своих баз у российского арктического побережья направились в западном направлении в сторону Северной Атлантики. По словам представителей НАТО, на которых ссылается газета, подобное развертывание, которое может быть одним из самых масштабных учений со времен холодной войны, представляет собой не только демонстрацию силы российского ВМФ для защиты своей территории, но и демонстрацию своей силы в Атлантике.

# В мире
По материалам: ria.ru

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